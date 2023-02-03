سقوط «تاجر عملة» بالتجمع الأول في قبضة الشرطة

ألقى رجال الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته عملات محلية وأجنبية، بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على المنطقة المشار إليها، وبحوزته مبالغ مالية عملات ومحلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.