إخماد حريق حظيرة مواشي ومحل أدوات كهربائية في الجيزة

سيطر رجال قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق داخل حظيرة مواشي بقرية الفهميين بدائرة مركز شرطة الصف، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بمنطقة الصف، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة علي حريق نشب داخل محل أدوات كهربائية بشارع المدرسة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل أدوات كهربائية بشارع المدرسة بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.