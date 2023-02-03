الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«من فات قديمه».. الجرامافون يجذب زوار معرض الكتاب 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عرض جناح شركة «صوت القاهرة» المشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، جرامافون للبيع وبه إسطوانات قديمة لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقال صبحي محمد، أحد المسؤولين عن الجناح، إن الجرامافون معروض للبيع بسعر 11 ألف جنيه قبل الخصم، و8 آلاف بعد الخصم.

وأضاف لـ «الدستور»، أن زوار المعرض يقبلون عليه، وتم بيع 4 منه، مشيرًا إلى أن صوت أم كلثوم يجذب العديد من الزوار المصريين والأجانب.

انطلاق معرض الكتاب

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

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وائل لطفي

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