الكتاب بـ20 جنيهًا.. مؤسسة التقدم العلمى الكويتية تخفض أسعارها لزوار معرض الكتاب

طرحت مؤسسة التقدم العلمي للتوزيع والنشر الكويتية، داخل جناحها بصالة 2، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، الكتب الخاصة بها بأسعار مخفضة، إذ يتراوح سعر الكتاب ما بين 20 و 40 جنيها.

الأمر الذي لقي استحسان وقبول عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على اقتناء المجموعات العلمية والمعرفية والأدبية الخاصة بالمؤسسة.

وفي هذا السياق قال قاسم محمد، أحد القائمين على جناح مؤسسة التقدم العلمي للنشر والتوزيع الكويتية، لـ"الدستور"، إن الجناح يلقى إقبالًا كبيرًا من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخاصة الشباب والأطفال لأن المؤسسة لها بعض الإصدارات المخصصة لهذه الفئات العمرية.

وأضاف أن خطوة تخفيض أسعار الكتب كانت مقررة قبل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، وذلك لأن أغلب الأسعار المطروحة بها الكتب في المعرض باهظة بعض الشيء، لذلك قررنا تخفيض الأسعار نزولًا على رغبة روادنا، وتتراوح سعر الكتب المعروضة ما بين 20 و 40 جنيها.



وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير، وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.