أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023 والتي يتم صرفها من خلال 40 ألف منفذ وبقال تمويني على مستوى الجمهورية لصالح أصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم قرابة 64 مليون مواطن مقيدين عبر المنظومة التموينية الإلكترونية على نحو 23 مليون بطاقة تموينية في كافة محافظات الجمهورية.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023

في ظل ارتفاع الأسعار الجنويني يبحث كل أصحاب البطاقات عن أسعار تداول السلع الغذائية عبر المنظومة التموينية المدعمة من الدولة حيث جاءت الأسعار كما يلي: -

سعر 800 ملي من الزيت 25 جنيه.

سعر كيلو سكر 10.5 جنيه.

سعر كيلو الأرز 10.5 جنيه.

سعر 800 جرام من المكرونة 10.5 جنيه.

سعر عبلة فول 500 جرام 7.50 جنيه.

سعر صلصلة 300 جرام 6 جنيهات.

سعر علبة تونة 140 جرام 12 جنيه.

سعر علبة مربى 350 جرام 14 جنيه.

سعر شاي 40 جرام 3.50 جنيه.

سعر مسلى صناعي 800 جرام 30 جنيه.

سعر كيلو دقيق 11 جنيه.

سعر عدس مجروش 500 جرم سعر 12 جنيه.

سعر كيس الملح 300 جرام 1 جنيه.

سعر صابون تواليت 125 جرام 6.50 جنيه.

نصيب الفرد في السلع الغذائية التموينية شهريا

حصل قرابة 64 مليون مواطن مقيدين عبر المنظومة التموينية الإلكترونية على سلع غذائية مدعمة شهريا بقيمة 50 جنيه لكل فرد وذلك على نحو 23 مليون بطاقة تموينية في كافة محافظات الجمهورية حيث يحصل كل فرد على زجاجة زيت 800 جرام و 2 كيلو سكر وكيلو أرز حيث وضعت وزارة التموين حد أقصى لكل بطاقة من الزيت والسكر والأرز.

الفئات المسموح لهم إضافة أبنائهم عبر بطاقات التموين

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023 والفئات المسموح لها بإضافة أبنائهم عبر البطاقات التموينية تساؤلات يطرحها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية وهم كما يلي:-

أبناء أصحاب معاش برنامج تكافل وكرامة الرئاسي.

أبناء حاملي كارت الخدمات المتكامل لذوي الاحتياجات الخاصة.

أبناء أصحاب معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وفقا للأوراق الرسمية.

أبناء الأسر البديلة.

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