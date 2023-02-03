الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 21 قضية مخدرات وتنفيذ 7381 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

 وجه  قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 وأسفرت الحملة عن ضبط 21 قضية  اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 25 متهم لـ11 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 7381 حكم قضائي متنوع وضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات الاسلحة الذخائر مديرية أمن القليوبية

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