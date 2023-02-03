حدث ليلًا.. سباق موتوسيكلات يودى بحياة 3 على طريق العين السخنة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي.

القبض على أحد الأشخاص بتهمة الترويج للمنشطات عبر «فيس بوك»

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات بجميع أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه.

وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 2 هاتف محمول محمل عليهما محادثات ورسائل تؤكد نشاطه - كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها.

وبمواجهته أقر بنشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطه الإجرامي")، وبصحبته 3 أطفال.

حبس 4 متهمين بانتحال صفة موظفي البنوك للنصب على المواطنين بالبساتين

أمرت جهات التحقيق بشمال القاهرة، بحبس 4 متهمين بالنصب على المواطنين وانتحال صفة موظفي البنوك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ونشاط المتهمين الإجرامي.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات عن بلاغ تلقاه قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من شخص مقيم بالقليوبية، بتضرره من مالك هاتف "محدد" لإيهامه بأنه من موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك والتحصل على بياناته، بدعوى تحديث بيانات بطاقته الائتمانية والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه الخاص، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والمنيا تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من المتهمين، وبحوزتهم (مبلغ مالي - 8 هواتف محمولة بداخلها شرائح لشركات الهواتف المحمولة المختلفة).

جرعة مخدرات وراء مصرع شاب في أبوالنمرس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى كشف غموض العثور على جثة شاب في أبوالنمرس.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة أبوالنمرس من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب "م.ف"، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب توفي إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بسبب تسابق الموتوسيكلات.. مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين على طريق العين السخنة

كشف مصدر أمني مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وتريلا محملة بالحديد وموتوسيكل على طريق العين السخنة القديم نطاق القطامية؛ بسبب تسابق الموتوسيكلات أعلى الطريق.

وجارٍ نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.