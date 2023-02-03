الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم نظام لجوء جديد يعالج أزمة الهجرة خلال أيام

ريشى سوناك
ريشى سوناك

تعهد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، بتثبيت نظام لجوء جديد من شأنه ترحيل المهاجرين غير الشرعيين "فى غضون أيام أو أسابيع".

 

وفى لقاء أجراه سوناك مع "توك تى فى" نقلته صحيفة "اكسبريس" البريطانية بمناسبة الاحتفال بأول 100 يوم له في المنصب، قال سوناك إنه سيمضي قدمًا في خطة إرسال الأشخاص الذين يأتون في قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزى إلى رواندا عند حدوث مشكلات قانونية تم حلها مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأقر سوناك فى مقابلته بأن أزمة المهاجرين ستكون حاسمة لإعادة انتخاب حكومته.


ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء بريطانيا قوله إنه من "السخف" أن 30 بالمائة من طالبي اللجوء المزعومين قدموا من ألبانيا وأشاد باتفاقه مع حكومة ذلك البلد لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم.


وأضاف أن اتفاقه الجديد مع فرنسا يعني أن زيادة الدوريات عبر القنال الانجليزى أثرت بالفعل على أعداد المهاجرين الذين يعبرون إلى بريطانيا.


وتابع: "النظام الذي نحتاجه وأريد تقديمه هو النظام الذي إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني يجب أن يتم احتجازك بسرعة وبعد ذلك في غضون أيام أو أسابيع سنسمع مطالبك وليس شهور وسنة. ثم سيم إرسالك بأمان إلى مكان آخر".


واختتم سوناك اللقاء بالقول "إذا فعلنا ذلك، فسيؤدى إلى كسر حلقة القدوم إلى بريطانيا".


جاءت المقابلة في نهاية أسبوع آخر مليء بالتحديات لرئيس الوزراء الذى لا يزال حزبه متخلفًا عن حزب العمل بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع