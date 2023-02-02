الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عملي سحر أنا ومراتي».. تجديد حبس المتهم باحتجاز «حلاق» بالبساتين

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالتعدي على حلاق بالسب والضرب والتسبب في وفاته، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم الذي أكد احتجازه المجني عليه بسبب قيامه بأعمال السحر له، قائلًا: «عاملي سحر أنا ومراتي وآذاني كتير».

وأضاف أنه ارتكب فعلته لإجباره على الاعتراف بذلك، ولكنه غافله وقفز من الطابق الثالث وتوفى، ولم يكن يقصد قتله.

وأضاف أنه تركه يوم الواقعة مع نجل شقيقه لحراسته، ولكنه حاول القفز للسطح المقابل فلم يتمكن وسقط من العقار.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بسقوط شخص من علو ووفاته، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وجود جثة أحد الأشخاص، مسجاة على ظهرها بالمسطح الأرضى أمام العقار محل البلاغ وبها كسور متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

تجديد حبس متهم قتل حلاق الاعتداء عليه السب الضرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة صلاح جاهين ومسرح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع