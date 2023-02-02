«عملي سحر أنا ومراتي».. تجديد حبس المتهم باحتجاز «حلاق» بالبساتين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالتعدي على حلاق بالسب والضرب والتسبب في وفاته، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم الذي أكد احتجازه المجني عليه بسبب قيامه بأعمال السحر له، قائلًا: «عاملي سحر أنا ومراتي وآذاني كتير».

وأضاف أنه ارتكب فعلته لإجباره على الاعتراف بذلك، ولكنه غافله وقفز من الطابق الثالث وتوفى، ولم يكن يقصد قتله.

وأضاف أنه تركه يوم الواقعة مع نجل شقيقه لحراسته، ولكنه حاول القفز للسطح المقابل فلم يتمكن وسقط من العقار.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بسقوط شخص من علو ووفاته، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وجود جثة أحد الأشخاص، مسجاة على ظهرها بالمسطح الأرضى أمام العقار محل البلاغ وبها كسور متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.