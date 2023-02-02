الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 متهمين بانتحال صفة موظفي البنوك للنصب على المواطنين بالبساتين

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق بشمال القاهرة، اليوم الخميس، بحبس 4 متهمين بالنصب على المواطنين وانتحال صفة موظفي البنوك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ونشاط المتهمين الإجرامي.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من شخص مقيم بالقليوبية، بتضرره من مالك هاتف "محدد" لإيهامه بأنه من موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك والتحصل على بياناته، بدعوى تحديث بيانات بطاقته الائتمانية والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه الخاص، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والمنيا تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من المتهمين، وبحوزتهم (مبلغ مالي - 8 هواتف محمولة بداخلهم شرائح لشركات الهواتف المحمولة المختلفة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب التواصل معهم هاتفياً "أرقام عشوائية" باستخدام خطوط الهواتف حيازتهم والنصب عليهم "بذات الأسلوب"، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية عن طريق تحويلها إلى محافظ الكترونية، وإجراء عمليات شراء لسلع مختلفة عبر "الانترنت".

وعقب استلام تلك السلع يتم التصرف فيها بالبيع وتحويلها لمبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهم، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة نصب بإجمالى مبلغ (171,000) ألف جنيه، وبإستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شمال القاهرة حبس 4 متهمين النصب انتحال صفة موظفى البنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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