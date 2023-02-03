الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

قراءة الغاز بتروتريد
قراءة الغاز بتروتريد 2023

زاد البحث عن لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023 مع بداية شهر فبراير، حيث يبدأ تسجيل قراءة العداد بداية من يوم 1 في بداية كل شهر ويستمر حتى يوم 20.

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

نوضح لكم في هذا التقرير لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023 وخطوات التسجيل وآخر موعد لدفع فاتورة عداد الغاز لشهر فبراير.

من خلال لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023 يمكن تسجيل قراءة العداد بالدخول هنا.

ثم يتم وضع الأرقام الموجودة على عداد الغاز والتي توضح بيانات المحافظة والمنطقة والبلوك والعمارة والشقة.

ثم يتم الضغط على "اعرض" لإظهار فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بالمستخدم. 
 

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023 وطرق السداد فى ناتجاس وبتروتريد


 

طرق أخرى لتسجيل قراءة العداد شهر فبراير 2023 

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر فبراير 2023 من خلال

مندوبي الشركة الذين يمرون على فترات متقاربة خلال الشهر لقراءة العداد وتحصيل الفاتورة.

رقم خدمة العملاء 1122 

تطبيق الموبايل 

خدمة IVR 

الأرقام التالية 09000727 أو 5727 

تطبيق بتروتريد الموجود على جوجل بلاي ستور وعلى منصة الأبل أب ستور

من خلاله يتم إلتقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.
 

تسديد فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 

يرجى العلم أن تسديد فاتورة الغاز الطبيعي يبدأ من يوم 1 في الشهر وحتى يوم 30 في ذات الشهر.

يمكن دفع فاتورة الغاز الطبيعي لشهر فبراير 2023  من خلال فروع الشركة المنتشرة في كل مكان في محافظات الجمهورية، أو طريق إحدى الوسائل التالية:

• تطبيق بتروتريد. 

• خدمة فوري 

• خدمة مصاري 
• خدمة bee 

• خدمة  ممكن أو ضامن 
• خدماتي للدفع الإلكتروني 

• عن طريق أمان 

• محفظة بنك مصر 
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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