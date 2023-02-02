الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كلمة أخيرة».. ليلى أحمد زاهر تطرح أولى تجاربها الغنائية (فيديو)

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر

طرحت الفنانة ليلى أحمد زاهر، اليوم الخميس، أغنية "كلمة أخيرة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أولى أغنياتها.

“كلمة أخيرة” أغنية درامية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بلبنان وسط الثلوج والطبيعة الخلابة لتتناسب مع أجواء الشتاء.

الأغنية من كلمات محمد حسن و ألحان و توزيع إسلام زكي و مدير تصوير جلال الزكي وإخراج هشام جمال.

وفي سيياق متصل، انتهت الفنانة ليلى زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من: محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر الدرامية هو مسلسل "فى بيتنا روبوت 2"، والذى حقق نجاحاً أثناء عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من، هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

https://youtu.be/3wDO-GonI_Q

 

بدور العرض السينمائي بشخص إنتاج المنفذ الماضي الفنانة ليلى زاهر الفنانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة صلاح جاهين ومسرح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع