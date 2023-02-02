«كلمة أخيرة».. ليلى أحمد زاهر تطرح أولى تجاربها الغنائية (فيديو)

طرحت الفنانة ليلى أحمد زاهر، اليوم الخميس، أغنية "كلمة أخيرة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أولى أغنياتها.

“كلمة أخيرة” أغنية درامية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بلبنان وسط الثلوج والطبيعة الخلابة لتتناسب مع أجواء الشتاء.

الأغنية من كلمات محمد حسن و ألحان و توزيع إسلام زكي و مدير تصوير جلال الزكي وإخراج هشام جمال.

وفي سيياق متصل، انتهت الفنانة ليلى زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من: محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر الدرامية هو مسلسل "فى بيتنا روبوت 2"، والذى حقق نجاحاً أثناء عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من، هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

https://youtu.be/3wDO-GonI_Q