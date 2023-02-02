«الشارقة للكتاب» ترصد دور الترجمة في نقل المعارف بين ثقافات العالم

دعا مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب منصور الحساني ، الناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 54 للمشاركة في جوائز الشارقة المتنوعة المعنية بتطوير المنتج المعرفي العربي، وترشيح الإصدارات التي تلبي شروط المشاركة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في جلسة حوارية بعنوان "دور الجوائز في دعم الترجمة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من "مؤتمر الترجمة العربية"، الذي نظمه المركز القومي للترجمة بمصر على هامش المعرض، بحضور نخبة من مسؤولي المؤسسات الثقافية والأكاديمية والكتّاب والناشرين، وجمع من المهتمين بشؤون الترجمة.

واستهدفت الجلسة تسليط الضوء على دور الجوائز في دعم حركة الترجمة العالمية، والتنويه بأبرز الجوائز العربية ومزاياها، والحديث عن تجاربها وإنجازاتها في دعم المشهد الثقافي، وآليات استفادة الناشر والمترجم منها، إلى جانب وضع توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز الحراك العربي في مجال الترجمة.

واستعرض الحساني، جهود عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في تعزيز حركة الترجمة العالمية، وخلق بيئة للتواصل الحضاري بين الأمة العربية وثقافات العالم، من خلال مبادراته في نقل المعارف العالمية إلى اللغة العربية، وترجمة نخبة من الإصدارات العربية إلى مختلف اللغات.

وقال إن التسجيل في جائزة "ترجمان" مفتوح أمام دور النشر العالمية والعربية التي تمتلك ترجمات أجنبية، نقلا عن إصدار أصلي صدر في طبعته الأولى باللغة العربية، بحيث تكون هذه الترجمات مرتبطة بموضوع الجائزة وأهميتها.

وأشار إلى أنها واحدة من أكبر الجوائز العالمية للترجمة، حيث تبلغ قيمتها 1,4 مليون درهم، ينال المترجم منها 100 ألف درهم، وخصصت 1,3 مليون درهم لدور النشر الأجنبية والعربية، وتسعى إلى تعزيز جسور التواصل الحضاري بين اللغات العالمية والعربية.

ولفت إلى أن الجائزة أبرزت إنجازات رواد الفكر العربي، الذين لهم بصمات واضحة في المشهد الأدبي والمعرفي والثقافي العام.

وتقام الدورة الثانية من "مؤتمر الترجمة العربية" في مركز مصر للمعارض الدولية، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54 تحت عنوان "الترجمة عن العربية جسر الحضارة" دورة المترجم الراحل الدكتور محمد عناني، تقديرا لجهوده وإنجازاته الكبيرة في هذا القطاع.