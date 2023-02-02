الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى يؤكد دعم الوزارة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دور الوزارة فى تنمية العنصر البشرى وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تدعيمًا لدور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، ويأتى ذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار أ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص إلى أن اللجنة حققت خلال عام 2022 العديد من الإنجازات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، ووزارتي الصحة والأوقاف، والكليات التكنولوجية فى عدة مجالات، ومنها: تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" فى الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال المشاركة فى "الحملة القومية لطرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا (الجرعة التنشيطية)، ومقترح إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم ذوى الإعاقة بكل الجامعات التكنولوجية والأهلية.

وأوضح الوكيل الدائم للوزارة أن اللجنة نظمت حملة طبية لإجراء عدد من التحاليل للعاملين بالوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى تنظيم  اللجان الفرعية لتكافؤ الفرص العديد من الندوات وورش العمل، ومنها:  تنظيم الكلية التكنولوجية بالمحلة ورشة عمل وعرض مسرحي حول آثار العنف ضد المرأة بمشاركة أكثر من 250 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى تنظيم اللجنة الفرعية لتكافؤ الفرص بالكلية التكنولوجية بقويسنا ندوة بعنوان (العنف ضد المرأة والابتزاز الإلكترونى) بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ودورة تدريبية حول المهارات الحياتية ومهارات سوق العمل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وفى مجال تمكين المرأة، أشارت هالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة إلى أنه تم التنسيق مع معهد إعداد القادة لإعداد معسكر خاص بفتيات المعاهد المميزات من المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية فقط، بمشاركة المجلس القومى للمرأة، ووزارات التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، والأوقاف.

 

أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمية ابتزا 100 مليون صحة 203 ا الجرعة استراتيجية تمكين المرأه

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