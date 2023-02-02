الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة ألواح الطاقة الشمسية في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضي الزراعية وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين باكتشافه سرقة (14 لوح طاقة شمسية) من أرضه الكائنة بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتي "البحيرة – الأقصر") تخصص نشاطه في سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضي الزراعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتيى أمن "البحيرة – الأقصر" تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وعدد (9) وقائع أخرى مماثلة بدائرة المركز، كما تم بإرشادهم ضبط (148 لوح طاقة شمسية تقدر قيمتها بحوالى "مليون و480 ألف جنيه" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- سيارتين "ربع نقل" – مركبة "توك توك" المستخدمين فـى نشاطهم الإجرامى )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي ألواح الطاقة الشمسية البحيرة سرقة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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