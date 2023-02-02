آمنة: تنمية وتطوير موارد المحافظات من أهم الإصلاحات بسوهاج وقنا

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه خلال شهر فبراير 2023 يكون قد مر على تشرف الوزارة بإدارة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خمس سنوات تقريبًا، حيث بدأ التنفيذ الفعلي للبرنامج في بداية عام 2018 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم كامل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة التسيير، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نائب رئيس لجنة التسيير، وكل الوزراء أعضاء اللجنة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة السعيد، نائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ اجتماعًا مصغرًا للجنة تسيير البرنامج، في إطار متابعة التقدم في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي، وفي ضوء التحضير للاستفادة من الاتفاق مع البنك الدولي على المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة إضافية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن تنمية وتطوير الموارد الذاتية المحلية للمحافظات من أهم الإصلاحات التي تم تطبيقها في محافظتي سوهاج وقنا، حيث تم العمل على عدد من الإجراءات المتكاملة على المستويين المركزي والمحلي، وإيجاد إطار منظم للآليات المؤسسية لمأسسة عملية تنمية وتطوير الموارد المالية المحلية، بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وتنويع مصادر الإيرادات المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المساهمة في مضاعفة الإيرادات الذاتية لمحافظتي سوهاج وقنا خلال العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بالعام المالي 2020/ 2021، لافتًا إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء تعمل وزارتا التنمية المحلية والتخطيط بالتعاون مع الوزارات أعضاء لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسادة المحافظين، في الفترة المقبلة، على وضع خارطة طريق وطنية لهذه الإصلاحات والممارسات لضمان كفاءة واستدامة هذه الإصلاحات والتكامل في تنفيذها.

جدير بالذكر أن هذه الإصلاحات تشمل برامج التنمية المحلية المطورة التى تم تعميمها من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية في 27 محافظة، ليتم إدراج برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية العمرانية.