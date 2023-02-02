الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«نصابة» لمحمد رمضان تدخل قوائم الأعلى مشاهدة على يوتيوب في أقل من 24 ساعة

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدر النجم محمد رمضان "تريند يوتيوب" بكليبه الغنائي الجديد "نصابة"، الذي شاركه الغناء فيه نجم الرابر الجزائري ديدن كانون.

وتخطى الكليب، حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه لتدخل قوائم الأعلى مشاهدة على يوتيوب.

محمد رمضان طرح الكليب مساء الأربعاء، عبر موقع "يوتيوب" ومنصات روتانا المختلفة.

الكليب تم تصويره بمنطقة الأهرامات، كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية.

أغنية "نصابة" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج أنيس سبتي.

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية كليب أغنية "على وضعنا"، وشاركه الغناء ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية.

الاهرام الأهرامات أغنية على وضعنا الـ اعمال محمد رمضان اعل اعلى الأغنية الشعبية الترويج للسياحة المصرية

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