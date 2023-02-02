35 وفاة وإصابة.. تحقيقات موسعة فى حريق مستشفى النور المحمدى بالمطرية

تحقق النيابة العامة في حادث الحريق الذي شب في مستشفى النور المحمدي فى المطرية وتسبب في وفاة 3 حالات وإصابة 32 آخرين، وذلك من خلال سماع أقوال المسئولين بالمستشفى والمصابين في الحادث.

وشكلت النيابة العامة لجنة لفحص الأوراق والمستندات الخاصة بالمستشفى والتراخيص الصادرة له، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات التى وقعت جراء هذا الحادث.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وبيان سبب الوفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن الدفع بـ12 سيارة إسعاف لموقع حريق نشب بقسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابع لإحدى الجمعيات الأهلية بالمطرية بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث تشير إلى إصابة 32 مواطنًا، وثلاث حالات وفاة، مشيرًا الى تقديم الخدمات الإسعافية لـ4 مصابين بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم للمستشفيات، فيما تم نقل 14 مصابًا إلى مستشفى الزيتون التخصصي، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، و2 مصاب إلى مستشفى عين شمس، ومصاب إلى مستشفى سيد جلال الجامعي.