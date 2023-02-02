العراق يعلن القبض على 7 إرهابيين خطرين فى 5 محافظات

أعلن العراق، اليوم، عن القبض على 7 إرهابيين خطرين في خمس محافظات، وأوضحت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان لها، إنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات، بغداد والأنبار وكركوك وسامراء ونينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على (7) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء هيت والموصل وسامراء وكركوك والدورة، وأكدت أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً.

وتابع البيان أن هذا جاء في عمليات استباقية وجهود حثيثة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات سامراء والفرق السابعة والثامنة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات

وكان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي قد أعلن، أمس، عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين في محافظات متفرقة، وقال، في بيان له، إنه بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، نفذتْ قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة من العمليات النوعية، حيث قامت وبالتنسيق مع فوج مكافحة إرهاب السليمانية بواجبي إلقاء قبض على إرهابيين اثنين في منطقة جمجمال في محافظة السليمانية.

وأضاف أنه تم تنفيذ واجب إلقاء قبض على أحد المطلوبين في قضاء الشرقاط محافظة صلاح الدين، كما نفذت عملية إلقاء قبض على أحد الأهداف في محافظة كركوك.