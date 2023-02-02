الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الخميس نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وشهد سعر صرف الدولار الشهر الماضي تحرك كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه - 5.50 جنيه شراء وبيع.

وعالميا، انخفض سعر الدولار اليوم، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم مما أعطى الأسواق أملا في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

وهبط الدولار في أحدث التعاملات 0.07% عند 100.88 بعد أن أغلق منخفضا بأكثر من 1% أمس /الأربعاء/ وانخفض الدولار بأكثر من 0.5% مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 128.17.

وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين سيعلنان قراراتهما بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس.

في الوقت الذي ارتفع فيه اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أشهر تقريباً عند 1.1034 دولار اليوم، وارتفع في أحدث التداولات 0.3% عند 1.1023 دولار .. فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2392 دولار. 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 30.05 جنيها للشراء، و30.15 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع. 

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.  

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا ملحوظا ما بين 40 - 45 قرشا شراء وبيع خلال تعاملاته في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.01  جنيه للشراء، 33.26 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 33.12 جنيه للشراء، و33.46 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.82 جنيه للشراء، و32.92 جنيه للبيع.

وسجل الجنية الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين 20 - 22 قرشا خلال تعاملاته في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 37.17 جنيه للشراء و37.38 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 37.29 جنيه للشراء، و37.51 جنيه للبيع.

 وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 37.12 جنيه للشراء، 37.26 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.00 جنيه للشراء، و8.03 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي 8.18 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 95.23 جنيه للشراء، 98.94 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

 ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول في هذا العام 2023، اليوم الخميس، لبحث مصير سعر الفائدة.

وكان اخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى 22 ديسمبر الماضي، حيث قررت رفع سعر الفائدة 3% ليصل إلى 16.25% و17.25% على عائدي الإيداع والإقراض.

سعر صرف الدولار الجنيه المصري سعر صرف الدولار أسعار صرف الدولار البنوك المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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