مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-2-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مدريد × فالنسيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- يوفنتوس × لاتسيو: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر شبكة أبوظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الباطن × التعاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC.

- الشباب × ضمك: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC.

- أبها × الخليج: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- قيصرى سبور × إسطنبول باشاك شهير: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- قونيا سبور × إسطنبول سبور: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- أضنة ديمرسبور × فنربخشة: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- الترجي × البنزرتي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على قناة الوطنية التونسية.

- الملعب التونسي × النجم الساحلي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- الصفاقسي × اتحاد تطاوين: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- اتحاد بن قردان × الأفريقي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.