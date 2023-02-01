برج العرب يستضيف مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بدلا من إقامتها بإستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك بسبب انشغال ستاد القاهرة الدولي بالاستعداد لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء انتظام المغربي أحمد بلحاج لاعب الأبيض المنضم حديثا من صفوف أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وشارك أحمد بلحاج بشكل طبيعي للمرة الأولى في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ورحب الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه وجميع اللاعبين باللاعب، وتمنوا له التوفيق وتحقيق النجاحات والبطولات مع الزمالك.

وحرص أسامة نبيه على عقد جلسة مع اللاعب وتحدث معه في العديد من الأمور الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة، وطالبه بالتركيز وبذل أقصى جهد.

وأكد المدير الفني للاعب المغربي على ثقة الجميع في إمكانياته وقدرته على الظهور بأفضل صورة مع الفريق في الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الوعكة الصحية التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بسبب إصابته بنزلة برد قوية مما تسبب في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.

وشارك "شيكابالا" في جميع فقرات المران بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.