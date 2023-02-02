الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الفول بـ32 جنيها.. أسعار البقوليات في الأسواق اليوم

البقوليات
البقوليات

واصلت أسعار البقوليات استقرارها، اليوم الخميس 2 فبراير 2023،  وتعتبر البقوليات من أهم مصادر البروتين والتي يكون عليها إقبال كبير خلال فصل الشتاء، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار البقوليات اليوم 

سجل سعر كيلو الفول البلدى ما بين 31 و32 جنيهًا.

وسجلت أسعار الفول المجروش 38 جنيهًا للكيلو.

بينما سجلت أسعار العدس الأصفر سائب بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللوبيا البلدي 52 جنيهًا.

بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 35 جنيهًا.

فى حين سجل سعر كيلو الحمص نحو 48 إلى 52 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا.

فى حين تراوح كيلو الترمس ما بين 28 (مستورد) و32 جنيهًا (محلى).

بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 110 و120 جنيهًا.

- أسعار الفول بالطن

وقد سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 24000 جنيه معبأ بأرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 23000 جنيه معبأ بأرضه.

بينما سجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 15000 جنيه معبأ بأرضه.

وقد بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 13500 جنيه معبأ بأرضه.

- أسعار السمسم 

وسعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه بـ55 ألف جنيه. 

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه للطن.

بينما سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني "وصال" 42 ألف جنيه.

سعر كيلو الفول البلدى أسعار الفول المجروش أسعار العدس الأصفر سعر اللوبيا البلدى أسعار فاصوليا بيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»