الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير للجارديان: سياسات تروس والخروج من الاتحاد أديا إلى إغراق الاقتصاد البريطانى

ليز تروس
ليز تروس

قال مارتن كيتل كاتب وخبير اقتصادي في مقال لصحيفة الجارديان، إن سياسات ليز تروس رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، وخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، أدى إلى إغراق الاقتصاد البريطاني ووقوعه في قاع اقتصادات الدول المتقدمة، واليمين في حالة إنكار عميق للأزمة.

 

وليز تروس شغلت منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة وزعيم حزب المحافظين في الفترة من 5 سبتمبر 2022 حتى إعلان استقالتها بعد 44 يومًا من توليها المنصب في 20 أكتوبر 2022.

 

قال مارتن كيتل في مقاله، إن توقعات صندوق النقد الدولي المعدلة لعام 2023، تجعل قراءة ريشي سوناك رئيس الوزراء الحالي قوية، ففي الأسبوع الماضي ، في يوم غائب لمجلس الوزراء في تشيكرز ، أخبر سوناك زملائه أنه سيتم الحكم عليهم في خمس قضايا في الانتخابات المقبلة ، أحدها سيكون نجاحهم في توسيع الاقتصاد. 

 

مع ذلك ، بعد أيام قليلة ، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المملكة المتحدة نزولاً من الزيادة المتواضعة للغاية التي بلغت 0.3٪ التي سجلها قبل ثلاثة أشهر إلى انكماش بنسبة 0.6٪.

 

مع هذه التوقعات الجديدة ، أصبح طريق سوناك الحاد بالفعل للنجاح الانتخابي أكثر انحدارًا وانزلاقًا، لكن هذه ليست مشكلة سوناك وحدها، إنه تحد وطني يؤثر علينا جميعًا، واللافت للنظر أن المملكة المتحدة كانت وحدها التي عانت من هذا التعديل المهين.

 

و يتنبأ صندوق النقد الدولي بنمو كل اقتصاد آخر متطور أو نامي كبير هذا العام، ولا تشمل هذه القائمة فقط جميع البلدان التي يقضي بعض الكتاب المحافظين حياتهم المهنية في الاستخفاف بها ، مثل فرنسا وألمانيا واليابان ، بل تشمل أيضًا روسيا ، على الرغم من عقوباتها في زمن الحرب.

 

واضاف المقال، لكي نكون منصفين ، لا يعني أي من هذا أن النمو الاقتصادي العالمي إما مزدهر أو غير إشكالي، فكلاهما غير صحيح، ويتباطأ النمو العالمي هذا العام ، والتباطؤ ملحوظ بشكل خاص عبر الاقتصادات المتقدمة ، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط في بريطانيا، فالنمو في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء ، هو أيضًا سبب رئيسي لأزمة المناخ العالمية ، وبالتالي لا يمكن تجاهله.

 

لكن هذا يعني أن بريطانيا في مؤخرة الميدان ، وأن الفجوة مع المجموعة التي تنتظرنا قد اتسعت، وهناك خطر أن تفقد بريطانيا الاتصال بمنافسيها، وسيكون هذا ميراثًا لا يمكن القضاء عليه لأي حكومة تتبع حكومة سوناك. 

 

تابع المقال":صحيح ليست كل الأسباب بسبب الحكومة الحالية لكن هناك سببان علي وجة الخصوص، أحدهما هو الإرث قصير الأجل لميزانية ليز تروس 'كواسي كوارتنج" الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع الضرائب ، وارتفاع تكاليف الاقتراض ، وزيادة أسعار الفائدة ، والانكماش في سوق الإسكان ، وتراجع ثقة السوق.

 

 والآخر هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والذي يستمر في إلحاق الضرر بالتجارة في المملكة المتحدة وخلق أوجه قصور كبيرة في سوق العمل ، ليس أقلها في الخدمات الصحية، كما أن الاعتماد النسبي الكبير للمملكة المتحدة على الغاز المستورد في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة زيادة حادة لم يساعد أيضًا.

 

ومع ذلك ، لقراءة بعض الصحف اليمينية البريطانية هذا الأسبوع ، يبدو الأمر كما لو أن أحداث الخريف الماضي لم تحدث على الإطلاق.

 

 فالصحف مثل ديلي تلجراف وديلي ميل ليست مجرد إنكار للضرر الاقتصادي الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بل استمرت أيضًا في الادعاء هذا الأسبوع بأن الإجابة على كل شيء هي التخفيضات الضريبية، وإذا فشل الاقتصاد ، يجب أن تكون هناك تخفيضات ضريبية. إذا كانت مزدهرة ، فقد حان الوقت لخفض الضرائب أيضًا. هذا سخيف ولا معنى له.

ارتفاع الضرائب اقتصاد البريطاني الاتحاد الأوروبي الاقتصاد البريطاني الاقتصادات المتقدمة الانتخابات المقبلة

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وائل لطفي

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