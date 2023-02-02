الشرطة الأوكرانية: صاروخ روسى يدمر مبنى سكنيًا فى كراماتورسك

قالت الشرطة الأوكرانية في منشور على فيسبوك: إن صاروخًا روسيًا دمر مبنى سكنياً وألحق أضرارًا بـ7 أخرى في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا مساء الأربعاء، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد قالت الشرطة إن صاروخاً من طراز "إسكندر-كيه" التكتيكي سقط الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي (19:45 بتوقيت جرينتش)، وتابعت: "تضررت 8 مبان سكنية على الأقل، دمر أحدها بالكامل. ربما لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

بولندا تكشف موقفها من إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

وفي سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عن جاهزية بلاده لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" في حال اتخذ الحلفاء الغربيون بالإجماع قرارًا بذلك.

وقال مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "إذا كان هذا قرار حلف شمال الأطلسي بأكمله، فسأكون مؤيدًا لإرسال هذه الطائرات المقاتلة".

وأضاف: "تقييمي مبني على ما تقرره دول حلف شمال الأطلسي مجتمعة".

وأشار مورافيتسكي إلى أنه على الحلفاء الغربيين تنسيق أي خطوة لإرسال طائرات مقاتلة "لأن هذه حرب بالغة الخطورة وبولندا لا تشارك فيها وكذلك حلف الأطلسي"، موضحًا أن القرار يحتاج إلى "بحث استراتيجي من حلف شمال الأطلسي بأكمله".

ولم توافق الدول الغربية إلا مؤخرًا على إرسال دبابات متطورة إلى أوكرانيا، لكن كييف تلح في طلب تزويدها بطائرات "إف-16" للمساعدة في مواجهة القوات الروسية.

روسيا تشيد بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو ممتنة لبيونج يانج على دعمها في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. حزب العمال الكوري.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ونائب مدير إدارة اللجنة المركزية للجنة المركزية كيم يونج أون، إن بيونج يانج ستقف دائمًا في نفس الخندق، جنبًا إلى جنب مع الجيش والشعب الروسي، وانتقدت قرار الولايات المتحدة بإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة (تاس) الروسية.



