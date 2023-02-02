الروائية العمانية بشرى خلفان توقع روايتها «دلشاد» بمعرض القاهرة للكتاب.. اليوم

تحل الروائية العمانية بشري خلفان في ضيافة الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة في مركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر حتى السادس من فبراير الجاري.

حيث تنظم دار تكوين، ناشرة رواية "دلشاد .. سيرة الجوع والشبع"، حفل توقيع الرواية، وذلك في جناحها بمعرض القاهرة للكتاب، في السادسة مساء اليوم الخميس، في قاعة "2" جناح "29" A.

وكانت رواية "دلشاد"، للروائية العمانية بشري خلفان، قد صدرت للمرة الأولي خلال العام 2021، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية البوكر 2022.

والكاتبة بشري خلفان، كاتبة روائية وقاصة عمانية، صدر لها العديد من الأعمال الأدبية، من بينها: "مظلة الحب والضحك، حيث لا يعرفني أحد، غبار، ما الذي ينقصنا لنصبح بيتا، صائد الفراشات الحزين، رفرفة، حبيب رمان، الباغ، ودلشاد سيرة الجوع والشبع".

وبحسب "خلفان"، فقد استغرقت منها الرواية ما يقارب العام في كتابتها، وبدأت كتابتها في العام 2019، بينما جاءت فكرة الرواية الأولية خلال العام 2013.

ومما جاء في رواية "دلشاد سيرة الجوع والشبع"، للكاتبة بشري خلفان نقرأ: حلفت أمي أني خرجت من رحمها وأنا أضحك، وأنها أسمتني فرحان كي أعاكس شؤم ولادتي لأب ملعون، قتله العطش وهو يبحث عن حبله السري تحت سمرة مشؤومة في سيح المالح.

ولدت داخل خيمة، علي الضفة الشرقية لحافة الوادي الكبير، وكبرت في ظل خيمة أخرى على الضفة الغربية منه.

تسابقت مع عيسى وحسين ونورية على خيول مصنوعة من كرب النخيل، وأطلقت صيحاتي العالية، بلغة هي خليط من كلمات الطفولة ولعنات الكبار وشتائم أمهاتنا.

وتقام الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار "على اسم مصر معًا نقرأ .. نفكر .. نبدع"، بمشاركة 1047 ناشر مصري وعربي وأجنبي، وتستمر فعالياته حتي اليوم السادس من شهر فبراير الجاري.