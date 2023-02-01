الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى فى المونديال| تعرف على أرقام الفريق القياسية بعد الفوز على أوكلاند

الأهلي وأوكلاند سيتي
الأهلي وأوكلاند سيتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنجازًا جديدًا في كأس العالم للأندية، بعدما نجح في تحقيق الفوز الثامن له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وذلك على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية دون رد، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تقام هذا العام بالمغرب.

الأهلي خاض مباراته رقم 19 في كأس العالم للأندية التي تشهد هذا العام مشاركته للمرة الثامنة، كثاني أكثر نادٍ في العالم يشارك بالبطولة، بعد أوكلاند سيتي الذي يشارك للمرة العاشرة، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الثامنة، ليكون أكثر فريق عربي وإفريقي تحقيقًا للانتصارات في مونديال الأندية، وثاني أكثر فريق في العالم بعد ريال مدريد الذي فاز في 10 مباريات.

وبهدفه الأول في شباك أوكلاند سيتي أصبح حسين الشحات خامس لاعب من الأهلي يسجل هدفًا أو أكثر للفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدفين بقميص الأهلي، ليأتي بعد كل من محمد أبو تريكة (4) وفلافيو (3) وعماد متعب (2) وياسر إبراهيم (2)، كما أنه بات رابع لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة للمونديال بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وجاريث بيل، حيث سجل الشحات هدفًا مع العين الإماراتي وهدفين مع الأهلي.

وأصبح محمد شريف وبيرسي تاو اللاعبين العاشر والحادي عشر في صفوف الأهلي تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية، بعد كل من محمد أبو تريكة (4) وفلافيو (3) وحسين الشحات (2) وعماد متعب (2) وياسر إبراهيم (2) والسيد حمدي (1) ومحمد هاني (1) وأحمد عبد القادر (1) وعمرو السولية (1).

ونجح الأهلي في تسجيل 20 هدفًا في كأس العالم للأندية، بإجمالي 19 هدفًا، وهدف واحد عكسي سجله فاوستو بينتو لاعب باتشوكا المكسيكي في مرماه عام 2008.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للأهلي على حساب أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، بعدما فاز عليه بهدفين دون رد سجلهما فلافيو وأبو تريكة في ربع نهائي البطولة عام 2006، قبل أن يفوز عليه اليوم في نسخة 2022 بثلاثية نظيفة.

ونجح الأهلي أيضًا في تحقيق الفوز للمرة الخامسة في أول مباراة له بالبطولة، بعدما سبق له الفوز على أوكلاند سيتي في 2006 بهدفين دون رد، وعلى هيروشيما الياباني في نسخة البطولة عام 2012 بهدفين لهدف، وعلى الدحيل القطري في نسخة 2020 بهدف نظيف، وعلى مونتيري المكسيكي في نسخة 2021 بنفس النتيجة، قبل أن يفوز اليوم على أوكلاند سيتي مرة أخرى في نسخة 2022 بثلاثية نظيفة.

الاهلى أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأهلي في كأس العالم للأندية مونديال الاندية

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