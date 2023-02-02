إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بالوادى الجديد

أصيب منذ قليل 3 أشخاص في حادث سير بمركز الداخلة بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوجود حادث سير نتج عنه إصابة 3 أشخاص من قرية الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من سعيد رمضان سعيد 16 سنة، وأحمد عمر إسماعيل 25 سنة، ومحمد سيد 17 سنة، وجميعهم من قرية الجديدة بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، لقي خمس أفراد من أسرة واحدة من الوادي الجديد مصرعهم في حادث سير بطريق البحرية، فيما أصاب الابن الوحيد في الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصاب لمستشفى أم المصريين بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بالقرب من الواحات البحرية أسفر عن وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة ونجاة الابن الوحيد في الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لمستشفى أم المصريين بالقاهرة.

أسفر الحادث عن وفاة حمدى على حسين موظف بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة 50 سنه، و زوجته

عفاف صابر 46 سنة، وعمر حمدي 16 سنة، وفاطمة حمدي 13 سنة، وتسنيم حمدى سنة وشهرين، وإصابة حمدي 18 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وفي سياق متصل، لقت مسنة مصرعها بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد بعد خروجها من منزلها وتغيبها لساعات طويلة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخليه لأمن الوادي الجديد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بوفاة مسنة بقرية القصر بعد تغيبها لساعات طويلة خارج المنزل، بعد خروج أهالي القرية للبحث عنها، حيث تم العثور عليها متوفاة بمنطقة مهجورة وسط المنازل القديمة دون شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.