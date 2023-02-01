الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

مرتبات
مرتبات

ارتفعت معدلات البحث عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، على محركات البحث المختلفة، خاصة أن شهر فبراير 28 يومًا فقط، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن إمكانية صرف الراتب قبل المواعيد المحددة كل شهر لقصر مدة هذا الشهر.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023
 

نعرض لكم في التقرير التالي جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 وفقا ما أعلنته وزارة المالية لجدول صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومختلف الجهات والهيئات.

ويبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2023 من يوم الخميس 23 فبراير المقبل لجميع الموظفين، على أن يستمر حتى يوم 28 فبراير، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، مع مراعاة موعد الإجازات والعطلات الأسبوعية.

ولمن يتخلفون عن الصرف في هذه المواعيد، يمكنهم صرف مرتبات فبراير من يوم الأربعاء 8 مارس  حتى الأحد 12 مارس 2023.

قبل بداية الشهر.. اعرف موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر فبراير 2023

وزير المالية: تدبير 2.3 مليار جنيه لدعم صرف مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات


 

جدول مرتبات العاملين بالدولة 
 

وتم تطبيق زيادة جديدة للعاملين بالدولة والمقدر قيمتها بـ300 جنيه، بداية من نهاية العام الماضي، وتم صرفها خلال مرتبات الشهرين الماضيين، وتم بهذه الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور بحيث أصبح 3000  جنيه بدلًا من 2700 جنيه.

ويصبح جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة كالتالي.. 
 

الدرجة الممتازة يصل الحد الأدني للأجور إلى 9000 جنيه.

الدرجة العالية يبدأ الحد الأدني للأجور من 6600 جنيه.

الحد الادني لدرجة المدير العام يبدأ من 5400 جنيه.
 

الدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه.
 

الدرجة الثانية تبدأ من 4200 جنيه.
 

الدرجة الثالثة تبدأ من 3740 جنيه.

الدرجة الرابعة من 3480 جنيه.

الدرجة الخامسة من 3240 جنيه.

الدرجة السادسة تبدأ من 3000 جنيه.
 

رفع الحد الأدني للاشتراك التأميني 2023 
 

وأعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عن  رفع  الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بحيث يبدأ من 1700 جنيه بداية من يناير 2023، بدلًا من 1400 جنيه.

ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.

وبذلك يتم رفع الحد الأدنى للمعاش المنتهي خدمته في يناير الماضي، بحيث يبدأ الحد الأدنى للمعاش من 1105 جنيه، ويكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.
 

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«التأمينات» تبدأ صرف معاشات فبراير على مستوى الجمهورية

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يبدأ بعد ساعات.. جدول صرف معاشات شهر فبراير 2023

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 جدول مواعيد صرف مرتبات وزارة المالية موعد صرف مرتبات مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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