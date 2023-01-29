قبل بداية الشهر.. اعرف موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر فبراير 2023

على الرغم من عدم البدء شهر فبراير 2023 بعد إلا أن ازداد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص خاصة بعد أن تفاقمت الالتزامات على جميع الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

الموظفون يكثفون البحث عبر محرك البحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 فهم ينتظرونه على نار أحر من الجمر خاصة بعد ارتفاع الأسعار الذي طال السلع الأساسية التي لا غنى عنها، والسؤال عن الرواتب يتكرر كل شهر.

ينتظر عدد هائل من العاملين في الوزارات الحكومية والهيئات المختلفة، وغيرها من الشركات، ميعاد قبض شهر فبراير حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2023

ووفقًا لما أعلنت وزارة المالية، فإن مواعيد صرف رواتب شهر فبراير لجميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال وغيرها، حتى يتعرف عليها جميع الموظفين كي يتدبرون أمورهم حتى ذلك الموعد.

تقرر صرف رواتب شهر فبراير بداية من يوم الخميس الموافق 23 على أن يستمر حتى يوم الخميس الذي يتبعه ويوافق 28 من الشهر ذاته.

مواعيد صرف مرتبات التخلفات

من ناحية أخرى، أوضحت وزارة المالية أنه إذا لم يتمكن الموظف من الحصول على راتبه في الموعد المحدد وفقًا لجدول الشرائح المختلفة الذي يتم تقسيم الوزارات والهيئات من خلاله للشهر الماضي، يستطيع صرف الراتب خلال الأيام التالية والتي تبدأ من 8 حتى 12 من الشهر ذاته، وهي المختصة بصرف المتأخرات.

يذكر، أنه تم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 2700 جنيه اعتبارًا من شهر يناير الجاري 2023، وتقرر ألا تقل قيمة العلاوة الدورية السنوية للقطاع الخاص عن 3% من قيمة الإشتراك التأميني تصرف حسب السنة المالية في كل منشأة.

صرف معاشات فبراير 2023

في السياق ذاته يتساءل أصحاب المعاشات و المستحقين للمعاش عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023، ومن المفترض أن تُصرف لأكثر من 10 ملايين و837 ألف مستحق للمعاش خلال أيام قليلة حسب توزيع وزارة المالية للمعاشات والمرتبات ووزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاشات فبراير 2023

وسيبدأ صرف المعاشات الموافق أول فبراير 2023، حيث يتم الصرف من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك وكذلك الخاصة بالبريد، كما يمكن لأصحاب المعاشات الصرف من منافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.