موعد نزول مرتبات شهر يناير 2023.. والحد الأدنى للأجور

مازال موعد نزول مرتبات شهر يناير 2023 يسيطر على محركات البحث، وذلك عقب تحويل أموال الرواتب بالفعل لحسابات لبعض موظفي القطاع العام والشركات القابضة التابعة للوزارات في البنوك التي يتعامل معها المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها وذلك لتفادي الزحام أمام ماكينات الصرف الآلي ATM في كافة المحافظات.

موعد نزول مرتبات شهر يناير 2023

بدأ موظفي القطاع العام صرف ورواتبهم عن شهر يناير الجاري يوم الاثنين الماضي الموافق 22 يناير والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 29 يناير 2023 حيث يتم مراعاة أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين خلال الشهر الجاري ويتم خلالها تعطيل الهيئات والمؤسسات الحكومية بما فيها البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

ويرسل البنك الذي يتعامل مع المؤسسات الحكومية موعد قبض الرواتب ونزولها في حساباتهم الشخصية ويمكن سحبها من ماكينات الصرف الآلي للبنوك وذلك وفقا للعلاوات الاستثنائية التي منحتها الدولة للموظفين خلال شهر نوفمبر الماضي لرفع أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار.

الحد الأدنى للمرتبات في مصر 2023

أقرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الحد الأدني للمرتبات بـ 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه لموظفي القطاع العام، وذلك في إطار الحفاظ على مستوى معيش الأفراد في ظل ارتفاع الأسعار الذي يحتاج العالم في الأزمة الاقتصادية والركود في حركة البيع والشراء منذ اندلاع الحرب الروسية والأوكرانية في نهاية شهر مارس الماضي.

فيما أقرت الحكومة المصرية زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص لتصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه في يناير 2022 ومع وضع عقوبات وغرامات على المؤسسات التي لا تطبق القرار وتصل إلى دفع غرامات مالية كبيرة.

إقرار زيادة الأجور الجديدة 2023

تزامنا مع موعد نزول مرتبات شهر يناير2023 يبحث الملايين عن موعد الزيادة القادمة للمرتبات والتي عادة ما تكون مع بداية العام المالي الجديد 2023-2024 والتي تقرها الحكومة سنويا عادة بـ 7% من الأجر الأساسي الذي يحصل عليه الموظف وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ويكون الحد الأدني لها 100 جنيه للقطاعين العام والخاص.

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