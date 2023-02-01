يبدأ بعد ساعات.. جدول صرف معاشات شهر فبراير 2023

في الساعات الأخيرة يكثّف البحث عبر محركات البحث عن «موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023» من قبل مستحقي المعاشات الذين يتخطي عددهم الـ 10.5 مليون مواطن حسب أخر الإحصاء الأخير لجهاز التعبئة والإحصاء، وفي إطار الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الدستور » لزوّارها، نستعرض خلال السطور التالية موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023، بالإضافة إلى موعد زيادة المعاشات الجديدة 2023.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023

وساعات قليلة تفصلنا عن صرف المعاشات، حيث يبدأ أصحاب المعاشات في صرف معاشات شهر فبراير 2023، يوم الأربعاء، الموافق 1 فبراير 2023، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، كما يمكن صرف المعاشات الصرف من منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2023

ويتم صرف معاشات شهر فبراير 2023 على 3 شرائح وفقًا للنحو التالي:

- تصرف معاشات شهر فبراير 2023 الأقل من 1000 جنيه يومي الأربعاء والخميس 1 و2 فبراير 2023.

- تصرف معاشات شهر فبراير 2023 بدءًا من 1000 جنيه وأقل من 2000 يومي الأحد والإثنين 5 و6 فبراير 2023.

- تصرف معاشات شهر فبراير 2023 أكثر من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 فبراير 2023.

حقيقة زيادة المعاشات في شهر فبراير 2023

ويتسأل أصحاب المعاشات عبر محرك البحث جوجل عن حقيقة زيادة المعاشات المستحقة بداية من هذا الشهر كان مجلس الوزراء أعلن خلال نوفمبر الماضي صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لأصحاب المعاشات دون تحديد موعد وقفها، لذلك يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر فبراير 2023 بالمنحة الاستثنائية ويمكن لأصحاب المعاشات حساب زيادة معاشات شهر فبراير 2023 من خلال إضافة قيمة المنحة الاستثنائية، وفقًا لما يلي:

- الـ 1000 جنيه، يصل إلى 1300 جنيه بعد زيادة إضافة معاشات شهر فبراير 2023.

- الـ 2000 جنيه، يصل إلى 2300 جنيه بعد زيادة إضافة معاشات شهر فبراير 2023.

- الـ 3200 جنيه، يصل إلى 3500 جنيه بعد إضافة زيادة معاشات شهر فبراير 2023.

- الـ 4000 جنيه، يصل إلى 4300 جنيه بعد إضافة زيادة معاشات شهر فبراير 2023.

- الـ 5000 جنيه يصل إلى 5300 جنيه بعد إضافة زيادة معاشات شهر فبراير 2023.

- الـ 6000 جنيه يصل إلى 6300 جنيه.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات في 2023، وكل ما يتعلق بـ المعاشات عبر الدخول على الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي.. اضــغــط هنــــــــــــا.

زيادة المعاشات 2023

وحسب القانون تنص المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2023، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا في يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو بحد أقصى 15% للزيادة، ولذلك فمن المقرر أن تكون زيادة المعاشات 2023 في 1 يوليو المقبل.