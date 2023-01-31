بالمنحة الاستثنائية.. بدء صرف معاشات فبراير غدا

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، غدا الأربعاء، صرف معاشات فبراير بالمنحة الاستثنائية التي قد تصل إلى 300 جنيه.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف المعاشات يتم من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنها ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية، ومنافذ البريد المنتشرة في المحافظات، ومحافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات، أيضًا البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير»، كذلك بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى.

أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بلغ عددهم خلال يناير الجاري 10 ملايين و837 ألفًا و424 شخصًا، مقابل 10 ملايين و842 ألفًا و626 خلال ديسمبر الماضي، يصرفون ما يقارب 24 مليار جنيه شهريًا.

منافذ صرف المعاشات

وأضافت الوزارة، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد منافذ صرف المعاشات بلغ 14 ألفًا و514 منفذًا حتى الآن مقابل 13 ألفًا و432 منفذًا فى ديسمبر، وبلغ عدد المؤمن عليهم 14 مليونًا و288 ألفًا و812 شخصًا، مقابل 10 ملايين و463 ألفًا و439 شخصًا فى ديسمبر الماضي.

دمج منشأتين أو أكثر

و​أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حالة إدماج إحدى المنشآت في منشأة أخرى يتعين على المنشأة الدامجة موافاة الهيئة بالمستندات اللازمة في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإدماج.​

وأضافت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الالكتروني، بأن الدمج يحتاج إلى عدة إجراءات، منها أن يتقدم صاحب العمل بالمنشأة الدامجة بنموذج رقم (13) والإخطار بدمج منشأتين أو أكثر والمرافق للائحة التنفيذية من أصل وصورتين خلال أسبوعين من تاريخ إصدار قرار الدمج.