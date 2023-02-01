الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السوداني والعبادي يناقشان حزمة حلول للسيطرة على أسعار الدولار

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الأربعاء، خطط الحكومة لخدمة المواطنين وتنفيذ برنامجها.

وحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف النصر وفق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "العبادي استقبل السوداني، اليوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وخطط الحكومة لخدمة المواطنين وتنفيذ برنامجها الحكومي، وتذليل العقبات والصعوبات التي تقف أمامها، وإيجاد الحلول الناجعة للسيطرة على أسعار الدولار في الأسواق المحلية، ودعم الطبقات الفقيرة في البلد".

وتابع، جرى التأكيد على أهمية توحيد الكلمة للمضي قدماً في إعمار وبناء البلد، والإصلاح في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، ودعم جهود رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه".
 

السوداني: التحالف الدولي في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية 

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السودانى: وجود التحالف الدولى فى العراق بطلب من الحكومة السابقة

خلال الفترة الماضية، أشار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة، وهو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم، والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات".

وأعلنت الحكومة العراقية الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر يناير الماضي.

وذكر بيان لوزارة  النفط العراقية أن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر يناير الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت 101 مليون و245 ألفا و95 برميلا، بإيرادات بلغت 7.690 مليار دولار .

وأضاف البيان: مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يناير الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و460 ألفا و50 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و475 ألفا و516 برميلا، لافتًا إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (75.96 ) دولار. 

العراق محمد سياع السوداني خطط الحكومة العبادي

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وائل لطفي

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