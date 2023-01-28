السودانى: وجود التحالف الدولى فى العراق بطلب من الحكومة السابقة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة، وهو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم، والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات".

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان قوله: "نحتاج إلى نمط جديد من العلاقة مع التحالف الدولي، قائم على أساس التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك، مع ضمان سيادة العراق على أراضيه ومياهه وسمائه، ويجري مجلس الأمن الوطني مراجعة لتحديد إطار العلاقة وفق المبادئ التي ذكرناها".