قصور الثقافة تصدر «طبقات الأطباء والحكماء» بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن سلسلة الذخائر بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، كتاب "طبقات الأطباء والحكماء" لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جُلجُل، ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 المنعقدة حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية.

يعد الكتاب -وفقا لمقدمة المحقق- وثيقة مهمة في تاريخ العلوم وتطور حركة التأليف والترجمة في القرن الرابع الهجري الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية ونمت، وبلغت غايتها من الإنتاج الواسع في شتى ميادين العلوم والآداب، حيث يعرض لترجمات الأطباء وأخبارهم عن الطب وإبداعاتهم وأعمالهم، كما يساعد في إلقاء الضوء على الأدوية والخلطات وطرق صنع الأدوية التي كان يتبعها الأطباء في ذلك الوقت.

وميزة هذا الكتاب الأولى التي جعلت له قيمة علمية خاصة، أن مؤلفه يعتمد فيما رجع إليه من مصادر على تراجم عربية لأصول لاتينية تاريخية؛ حيث إن أكثر الكتب التي نقلها العرب كانت عن أصول يونانية والقليل منها من الفارسية والسريانية والهندية، ولم نظفر إلا قليلًا بنصوص عربية ترجمت عن اللغات اللاتينية، وربما كان كتابنا هذا أول كتاب استفاد من هذه الترجمات.



جدير بالذكر أن جناح الهيئة بالمعرض شهد نفاد بعض العناوين من سلسلة "الذخائر"، مثل "بلاغات النساء" لابن طيفور، و"البخلاء" للجاحظ في الأيام الأولى، وأوشكت عناوين أخرى من الذخائر على النفاد مثل "المعارف" لابن قتيبة، حيث تشهد إصدارات الهيئة إقبالا كبيرا من جمهور ورواد المعرض.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

جدير بالذكر أنه حقق معرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال الخمسة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون زائر .

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.