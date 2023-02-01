الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: قلقون من إطلاق السودان مدانًا بقتل دبلوماسى أمريكى

السودان
السودان

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء عن قلقها من مسألة إطلاق السودان مدانًا بقتل دبلوماسي أميركي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 

البرهان: يجب على الجميع عدم انتظار الحلول التي تأتي من الخارج 

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام لقوات الشعب المسلحة بالسودان عبدالفتاح البرهان: «يجب على الجميع عدم انتظار الحلول التي تأتي من الخارج والعمل على حل مشاكلنا بأنفسنا لبناء السودان، وسنقف سدًا منيعًا أمام كل من يريد العبث بأمن واستقرار السودان».

ونقل إعلام مجلس السيادة عن البرهان تأكيده حرص الدولة على تحقيق التنمية وإنفاذ المشروعات التنموية والخدمية بالريف، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود لبناء السودان، لافتًا إلى الجهود التي ظلت تبذلها حكومة ولاية الخرطوم لإحداث التنمية وتعزيز مسيرة الازدهار والنمو المستدام.

وقال البرهان: "واجب الدولة تجاه مواطنيها هو إنفاذ المشروعات التنموية وتقديم الخدمات الضرورية والخدمية لهم"، وأكد وصول الكهرباء لقرية "ود الأمين" بشرق النيل خلال سبعة أيام، مشيرًا إلى توزيع أكثر من مائة وحدة طاقة شمسية و300 وحدة للري تعمل بالطاقة الشمسية على عدد من المناطق والقري خلال الفترة الماضية.

وجاءت كلمة البرهان خلال قيامه بتدشين مشروع منحة خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ (500) محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بولايات السودان المختلفة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بتكلفة مائة مليون دولار، لإحداث المنشودة فى السودان.

أشار رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بقرية "ود الأمين" بمحلية شرق النيل الإثنين بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بولاية الخرطوم وسفير المملكة العربية السعودية لدي السودان وممثل الصندوق السعودي للتنمية- إلى الأثر الإيجابي والاقتصادي لمثل هذه المشروعات التي ينفذها الصندوق السعودي للتنمية وتأثيرها على مسيرة التنمية والشعب السوداني.

وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد السعودية، ورئيس مجلس الوزراء والحكومة السعودية على حرصهم واستمرار دعمهم للشعب السوداني، وقال: "نحن نيابة عن حكومة وشعب السودان نشكرهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على ما ظلوا يقدمونه من دعم ومساندة للسودان في المجالات كافة".

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