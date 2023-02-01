الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل تنهى دعوة مصر الأطراف السودانية الأزمة؟.. خبير يجيب

الاتفاق الاطاري السوداني
الاتفاق الاطاري السوداني

قال الباحث السياسي السوداني محمد إلياس، إن دعوة مصر لجميع الأطراف السودانية في البلاد خلال هذه الفترة، يؤكد حرص القاهرة على أمن السودان واستقراره في ظل العديد من الازمات التي تواجهها البلاد. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن مصر تهتم كثيراً بالجانب السوداني كعمق استرتيجي لمصر، وخاصة أن الاطراف السودانية تظهر رؤية القاهرة لحل الازمة في السودان، كما تشير الدعوة المصرية للحوار وتمثل اهمية كبرى لتقريب وجهات النظر بين الاطراف السودانية. 

وتابع الياس: أعتقد ان المبادرة المصرية جاءت لتؤكد أن القاهرة حريصة على أمن واستقرار السودان، خاصة اان المرحلة الانتقالية شهدت الكثير من التجذبات، وأن الملف السوداني ليس ببعيد عن القاهرة. 

كما أن الأطراف السودانية التي تمت دعواتها وخاصة المكونات المختلفة اوالتي تمثل جزءا كبيرا منها للحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا، بالاضافة الى بعض من الحرية والتغيير الرافضة للاتفاق الاطاري السوداني، ستذهب الى مصر، معتقدا ان المبادرة المصرية تأتي في اطار الاتجاه الصحيح في اتجاه العلاقات بين البلدين، خاصة وان القاهرة لديها تاريخ من التعاون مع الانظمة السودانية، كما ان الملف السوداني دائما حاضراً في القاهرة بكل تعيقداته. 

وأكد المحلل السياسي السوداني في تصريحاته، ان القاهرة ترى ان التدخل الاجنبي في السودان  يطل بخطر بأمن السودان والمنطقة برمتها، لذا طالبت القاهرة من الاطراف السودانية الحضور الى مصر لاحطاتها بهذه التفاصيل الخطيرة التي ترى القاهرة  انه لابد من معالجتها.  

قضايا اقليمية ممنها السودان وليبيا 

 

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ومن جانبه، قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، عن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما يحدث في فلسطين، وهل يؤثر ذلك على حديثها بشأن ليبيا والسودان.

وقال سنجر  إن الولايات المتحدة تنظر إلى القضايا التي تحيط بمصر الآن أنها تحتاج إلى تعاون مُثمر بين البلدين، مؤكدًا أن التصعيد الأخير الذي حدث في فلسطين سيأخذ اهتمامًا كبيرًا في اللقاء الذي سيُعقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأشار إلى أن القضايا الإقليمية مثل السودان وليبيا وقضية سد النهضة مهمة جدًا بالنسبة للإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا في التعاون مع الأطراف في السودان، والدعوة إلى الحوار في القاهرة، بالإضافة إلى السعي إلى استقرار ليبيا ومساعدة الليبيين في تحقيق الاستقرار.

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السودان دعوة مصر الأطراف السودانية امن واستقرار

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وائل لطفي

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