البابا فرانسيس في زيارة تستمر 6 أيام بالكونغو وجنوب السودان

يفتتح البابا فرانسيس زيارة تستمر ستة أيام إلى الكونغو وجنوب السودان اليوم الثلاثاء، بهدف نقل رسالة سلام إلى دولتين يمزقهما الفقر والصراع وما أسماه فرانسيس "العقلية الاستعمارية" العالقة التي لا تزال تعتبر أفريقيا ناضجة للاستغلال.

وتأمل مجموعات الإغاثة أن تسلط رحلة فرانسيس الضوء على اثنين من النزاعات المنسية في العالم وتجدد الاهتمام الدولي ببعض أسوأ الأزمات الإنسانية في إفريقيا، وسط إجهاد المانحين وأولويات المساعدات الجديدة في أوكرانيا.



ووفقا لوكالة " أسوشيتد برس"، فإن رحلة فرانسيس ستجعله أيضًا وجهاً لوجه مع مستقبل الكنيسة الكاثوليكية: إفريقيا هي واحدة من الأماكن الوحيدة في العالم التي ينمو فيها القطيع الكاثوليكي، من حيث ممارسة المؤمنين وكذلك الدعوات الجديدة إلى الكنيسة الكاثوليكية.

وهذا يجعل رحلته الخامسة إلى القارة الأفريقية في حبريته التي استمرت 10 سنوات أكثر أهمية حيث يسعى فرانسيس إلى ترك بصماته على إعادة تشكيل الكنيسة باعتبارها "مستشفى ميدانيًا للأرواح الجريحة" حيث ترحب بالجميع والفقراء.

وقال البابا فرانسيس لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة الأسبوع الماضي: "نعم ، أفريقيا في حالة اضطراب وتعاني أيضًا من غزو المستغِلين"،لكنه قال إن الكنيسة يمكن أن تتعلم أيضًا من القارة وشعبها.



وأضاف: "نحتاج إلى الاستماع إلى ثقافتهم: الحوار والتعلم والتحدث والترويج"، مشيرًا إلى أن رسالته ستختلف عن لهجة التوبيخ التي استخدمها القديس يوحنا بولس الثاني في عامي 1980 و 1985 عندما ذكّر الكهنة والأساقفة الكونغوليين بحاجة إلى الالتزام بوعود العزوبة.

تبرز الكونغو ، المحطة الأولى لفرانسيس ، كبلد أفريقي يتراجع فيه معظم الكاثوليك: نصف سكانها البالغ عددهم 105 مليون نسمة كاثوليكيون، وتضم البلاد أكثر من 6000 كاهن و 10000 راهبة وأكثر من 4000 إكليريكي - 3.6٪ من الإجمالي العالمي، من الشبان الذين يدرسون في الكهنوت.

ويتدفق المسيحيون الكونغوليون إلى كينشاسا لحضور الحدث الرئيسي لفرانسيس، وهو قداس يوم الأربعاء في مطار ندولو من المتوقع أن يجتذب ما يصل إلى مليوني شخص في واحد من أكبر التجمعات من نوعها في الكونغو وواحد من أكبر قداس فرانسيس على الإطلاق.

عشية زيارة البابا، التقى الرئيس فيليكس تشيسكيدي بدبلوماسيين أجانب في كينشاسا وأخبرهم أن الزيارة كانت علامة تضامن “لا سيما مع السكان المضروبين في الجزء الشرقي من البلاد، الذين يقعون ضحية أعمال العنف والتعصب التي تقومون بها. يشهدون”.

قال خيسوس نويل شيك ، المنسق الفني للجنة المنظمة للزيارة البابوية، إن كل شيء تقريبًا كان جاهزًا في ندولو، حيث رتب المنظمون 22 شاشة عملاقة لنقل الخدمة مباشرة.

وقال للصحفيين عن الاستعدادات في عطلة نهاية الأسبوع "لم يتبق سوى القليل من الأوسمة". “سوف يتم ذلك في اليوم السابق”.

كانت الرحلة مقررة في الأصل في يوليو، لكن تم تأجيلها بسبب مشاكل في الركبة، وكان من المفترض أيضًا أن تتضمن توقفًا في جوما بشرق الكونغو، لكن منطقة شمال كيفو المحيطة بها ابتليت بقتال عنيف بين القوات الحكومية وجماعة إم 23 المتمردة، فضلاً عن هجمات شنها مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي.



وأدى القتال إلى نزوح حوالي 5.7 مليون شخص ، خمسهم العام الماضي وحده ، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.

وستأتي المحطة الثانية من رحلة فرانسيس إلى جنوب السودان، أصغر دولة في العالم حيث أعاق القتال المستمر تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 لإنهاء حرب أهلية.

وأعرب فرانسيس لأول مرة عن أمله في زيارة الدولة ذات الأغلبية المسيحية في عام 2017، لكن المخاوف الأمنية حالت دون الزيارة وساهمت فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية التي تسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص.

وتمثل محطة جنوب السودان أيضًا حداثة في تاريخ السفر البابوي ، حيث سينضم إلى فرانسيس على الأرض رئيس أساقفة كانتربري ، جوستين ويلبي ، ومدير كنيسة اسكتلندا ، آر تي. القس إيان جرينشيلدز.

الهدف من الزيارة الثلاثية هو إظهار التزام مسيحي موحد بمساعدة جنوب السودان على إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق 2018.

وترأس فرانسيس مبادرة مشتركة مماثلة في عام 2019 في الفاتيكان عندما جثا على يديه وركبتيه وقبّل أقدام زعماء جنوب السودان المتنافسين ، متوسلاً إياهم لتحقيق السلام.

منذ ذلك الحين، كان التقدم في تنفيذ الاتفاق - ولا سيما إنشاء جيش موحد يتألف من القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة - "بطيئًا بشكل مؤلم" ، كما قال باولو إمباجليازو من جماعة سانت إيجيديو ، التي قادت مبادرة لجلب الجماعات التي لم يوقع على اتفاقية 2018 في العملية.

وقال إمباجليازو في مقابلة في روما: "الزيارة ستجلب الأمل للناس". "وأعتقد أن الزيارة ستقوي الكنائس - الكنيسة الأنجليكانية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة المحلية - التي تلعب دورًا حاسمًا في إحلال السلام والحوار في جنوب السودان."

وقال إن أحد المجالات التي تثير القلق بشكل خاص هو انتشار الأسلحة النارية على نطاق واسع بين السكان المدنيين ، مما أدى إلى استمرار القتال في المناطق حيث يسعى رعاة الماشية إلى المزيد من الأراضي أو يسعى قادة الفصائل إلى كسب المزيد من الأراضي.

قدر مسح الأسلحة الصغيرة في عام 2017 أن هناك حوالي 1.2 مليون قطعة سلاح ناري في حوزة مدنيين من جنوب السودان ، أو 1 لكل 10 أشخاص.

وقال إمباجليازو إن التقدير كان يُعتقد بأنه منخفض وباهت مقارنة بعدد الأسلحة النارية للفرد في أوروبا أو الولايات المتحدة ، لكنه يظل مشكلة معلقة "لن تمضي قدمًا حتى يكون لدينا إمكانية وجود جيش موحد".

لطالما شجب فرانسيس صناعة الأسلحة ، واصفًا المهربين بـ "تجار الموت". في مقابلة أسوشيتد برس، مكرر إدانته.

قال فرانسيس: "العالم مهووس بامتلاك الأسلحة". "بدلاً من بذل الجهد لمساعدتنا على العيش ، نبذل قصارى جهدنا لمساعدتنا على القتل".