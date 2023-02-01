الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«منتدى شباب العالم».. عروس شبابي نظمته مصر «أم الدنيا»

الرئيس السيسي منتدى
الرئيس السيسي منتدى شباب العالم

تداول عدد من المصريين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الفيديوهات ترصد إنجازات فعاليات منتدى شباب العالم التي احتضنته أم الدنيا (مصر) على على مدار 4 نسخ لاحقة بدأت في 2017، مرورًا بأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

هذا العرس العالمي الذي نظمته مصر، وعلى مر الأعوام الماضية، منح الفرصة أمام الشباب لحضور الفعاليات والتواصل مع مسؤولي الدولة والمشاركة في صنع القرار وتقديم الآراء والحلول، فضلاً عن حضور حلقات النقاش ومختلف الفعاليات والورش مع الخبراء والقادة من مختلف الصناعات.

يتناول منتدى شباب العالم، كل عام، محاور عديدة، ويُناقش أبرز القضايا في مختلف الدول، هذا بجانب تركيزه على الأهداف الرئيسية المتمثلة في السلام والإبداع والتنمية.

ويمنح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة من خلال مبادرة مسرح الشباب العالمي لإتاحة الفرصة للموهوبين لعرض أفكارهم والتواصل مع العالم من خلال الفن.

وبدأ منتدى شباب العالم عام 2017، وكانت هي المرة الأولى التي وجه فيه شباب أحد المؤتمرات الشبابية بضرورة أن تكون هناك دعوة عامة لشباب العالم لحضور منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وهو ما قوبل بالاستجابة الفورية وكان ذلك له آثر طيب أكنَّه العالم لمصر أم الدنيا.

منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم بشرم الشيخ منتدى العالم بشرم الشيخ منتدى العالم منتدى شباب العالم بمصر

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