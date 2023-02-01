الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يشهد افتتاح معرض «أهلًا رمضان» بالغرفة التجارية (صور)

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، بالتنسيق والتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 25%.

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يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

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حضر فعاليات الافتتاح كل من محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط والعميد حاتم ابورحاب بفرع جهاز الخدمة الوطنية والعميد ياسر عبد الوهاب وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق ، وعيون ابراهيم رئيس حى غرب وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

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وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم السلع الغذائية المتنوعة “اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق والحلويات بأنواعها” والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج.

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كما التقى ببعض الأهالي وأطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

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وتفقد المحافظ قسم منتجات شركة مصر العليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الاراضى التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ، منها الارز والسكر والمكرونة وعسل النحل والزيوت ومنتجات مشتقات الالبان والمنتجات الزراعية ،مشيداُ بجودة المنتجات ورخص اسعارها.

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احتياجات المواطنين استصلاح الأراضي التلاعب في الاسعار الخدمة الوطنية الغرفة التجارية المصرية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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