وزير العدل: نقل الدائرة 11 جنايات شمال القاهرة إلى مجمع الإصلاح والتأهيل ببدر

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرارًا بنقل مقر انعقاد الدائرة الـ11 جنايات شمال القاهرة، إلى مجمع الإصلاح والتأهيل ببدر.

ونص القراررقم 783 لسنة 2023، على أن نقل مقر انعقاد الدائرة الحادية عشرة جنايات شمال القاهرة إلى مأمورية استئناف مجمع الإصلاح والتأهيل ببدر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة بدلا من مقرها الحالي وذلك لنظر القضية رقم 8002 لسنة 2022 السلام ثان المقيدة برقم 4335 لسنة 2022 كلى شرق القاهرة وحتى الفصل فيها.

ونص القرار على العمل به اعتبارًا من أول فبراير 2023 وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار.