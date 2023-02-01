وكيل تعليم الغربية يشهد إطلاق مبادرة «أنت الحياة» فى زفتى

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، إطلاق مبادرة "أنت الحياة"، والتي تتم بقريتيِّ فرسيس ونهطاي التابعتين لمركز زفتى.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، جيهان مصطفى صابر، مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى، وعبدالوهاب دغش، وكيل الإدارة، وجمال حسنى، مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بزفتى، ومحمود الزين، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بزفتى، وأشرف يونس، عضو جهاز المتابعة، نشأت عيسى، مدير التعليم الاعدادي بزفتى، محب عبدالحافظ، مدير مدرسة طلبة السايح، وجيهان الشربيني، مدير مدرسة أحمد نبيل عمارة، ومحمد فتوح مدير أمن مديرية التعليم.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تنمية القرى الأكثر احتياجا وفقًا لخريطة الفقر.

تضمنت المبادرة العديد من الفعاليات التي تمت اليوم، وسط إقبال جماهيري وطلابي متميز، ففي مدرسة الشهيد طلبة السايح، تم تنفيذ الملتقى التوظيفي لوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية، حيث تم التعاقد مع حوالي ٣٠٠ خريج، كما تم تفعيل قاعة للاستكتاب داخل المدرسة، بالإضافة إلى تشغيل قاعات تابعة للمجلس القومي للمرأة عدد ٨ قاعات (حرفي) و٥ قاعات (توعوي)، وكذلك فعالية صندوق مكافحة الإدمان. وتواجد جمعية سلامة قلبك، بحضور د.علاء الغمراوي، الذي أجرى الكشف على الأطفال باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، للاطمئنان على صحة أطفال القرية والقرى التابعة.

كما شهدت مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، عددًا من الفعاليات، منها معرض الكتاب، مسرح وزارة الثقافة، ورش حكى للأطفال، وورش الحرف اليدوية.

الجدير بالذكر أن فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي بدأت اليوم، ستستمر حتى يوم الإثنين، السادس من فبراير الحالي، وتتميز المبادرة بتنوع أنشطتها يومياً، حيث ستشهد الفعاليات تواجد الجامعة البريطانية التي ستقدم ندوات للمعلمين والإخصائيين النفسيين العاملين على الطلاب المدمجين، كما ستتضمن الفعاليات أيضاً عيادة لطب الأسنان لخدمة أبناء قرى زفتى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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