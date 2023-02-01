الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة برقم الجلوس وتوزيع درجات النجاح

الإعدادية
الإعدادية

مع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في عدد من المحافظات، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة عبر “جوجل”، لمعرفة نتيجة الترم الأول وكيفية الحصول على النتائج بعد اعتمادها رسميًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة، وتوزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023.

واعتمد اللواء أحمد راشد، بصفته محافظ الجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي “2022 - 2023” بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة 

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالآتي:

  1. فى المركز الأول منطقة ( الدقي ).
  2. الثاني ( الهرم ).
  3. الثالث ( جنوب الجيزة ).
  4. الرابع ( الوراق).
  5. الخامس ( الشيخ زايد).
  6. السادس( العمرانية).
  7. السابع ( الصف ).
  8. الثامن ( العجوزة ).
  9. التاسع ( أطفيح ).
  10. العاشر ( شمال الجيزة ).
  11. الحادى عشر ( 6 أكتوبر ).
  12. الثاني عشر (منشأة القناطر ).
  13. الثالث عشر ( البدرشين ).
  14. الرابع عشر ( العياط )،
  15. الخامس عشر ( بولاق الدكرور ).
  16. السادس عشر ( الحوامدية ).
  17. السابع عشر ( كرداسة ).
  18. الثامن عشر ( أوسيم ).
  19. التاسع عشر ( أبوالنمرس )،
  20. العشرون ( الواحات البحرية ).

كما اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج القسم المهنى وقد بلغت نسبته في النجاح 95.16%. 

كما بلغت نسبة النجاح في مدارس الصم وضعاف السمع حوالي 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت حوالي 100 % للمكفوفين.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وجميع أولياء الأمور متمنينًا لهم النجاح والتوفيق.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة الحصول على النتائج عن طريق الرابط من هنا.

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 توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

  • مادة اللغة العربية: 40 درجة
  • مادة الرياضيات: 30 درجة
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
  • مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد لطلاب الصف الثالث الإعدادي: 140 درجة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية

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