مجلس الدولة يصدر فتوى بإلزام الأزهر سداد 11 ألف جنيه للتأمين الصحى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الأزهر الشريف بمحافظة السويس بأداء مبلغ مقداره 11188 جنيهًا للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992م يطبق على محافظة السويس بموجب قرار وزير الصحة رقم 129 لسنة 1993م، فمن ثمَّ يتعين على المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد التابعة لها.



وأضافت أنها لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2009 حتى 2016 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقى عليها مبلغ مقداره 11188 جنيهًا، فمن ثم يتعين إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.