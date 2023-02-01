على رأسها زياش.. صفقات فشلت في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي

أسدل الستار على الميركاتو الشتوي في العالم صباح اليوم الأربعاء، حيث جاء ساخن كعادته في الساعات الأخيرة التتي تصارع فيها الأندية على ضم اللاعبين.

وفشلت العديد من الصفقات التي كانت محتملة في الساعات الأخيرة الميركاتو الأوروبي والمصري، وعلى رأسها انتقال المغربي حكيم زياش من تشيلسي الإنجليزي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي تشيلسي أرسل العقود بشكل خاطئ إلى نظيرتها في سان جيرمان مما أدى إلى فشل الصفقة.

ويستعد النادي الفرنسي لشكوى نادي تشيلسي، بسبب إرسال الوثائق الخاطئة التي تخص حكيم زياش ٣ مرات، الدولي المغربي أيضًا كان ينتظر في باريس إكمال الصفقة بعد إجراء الكشف الطبي.

وفي السطور التالية نسرد لكم أبرز الصفقات التي فشلت في الميركاتو..

- حكيم زياش من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان

- سفيان أمرابط من فيورنتينا إلى برشلونة

- ميلان سكرينيار من إنتر إلى باريس سان جيرمان

- جوليان أراخو من لوس أنجلوس إلى برشلونة

- عبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي إلى الزمالك

- ثلاثي الزمالك بلحاج، شبانة وناصر منسي بسبب القيد

- مروان عطية من الاتحاد السكندري إلى الأهلي

- محمد الضاوي "كريستو" من النجم الساحلي إلى الأهلي

- خالد عبد الفتاح من سموحة إلى الأهلي

- أحمد القندوسي من وفاق سطيف إلى الأهلي

- أحمد بلحاج من أسوان إلى الزمالك

- محمود شبانة من سموحة إلى الزمالك

- ناصر منسي من البنك الأهلي إلى الزمالك

- باسم مرسي من الإسماعيلي إلى البنك الأهلي

- كريم الديب من الاتحاد السكندري إلى الإسماعيلي

- إمام عاشور من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي

- أوباما من الزمالك إلى الحزم السعودي

- حسام حسن من الأهلي إلى سموحة

- عبده يحى من غزل المحلة إلى المصري

أبرز الصفقات التي أبرمتها الأندية الأوروبية خلال ميركاتو شتاء 2023.

- إنزو فيرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي

- ميخايلو مودريك من شاختار دونيستك إلى تشيلسي

- جواو كانسيلو من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ

- كودي جاكبو من أيندهوفن إلى ليفربول

- جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي

- أنتوني جوردون من إيفرتون إلى نيوكاسل يونايتد

- بينوا بادياشيلي من موناكو إلى تشيلسي

- جورجينيو من تشيلسي إلى أرسنال

- كيلور نافاس من باريس سان جيرمان إلى نوتنجهام فوريست

- ليوناردو تروسارد من برايتون إلى أرسنال

- ممفيس ديباي من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد

- مارسيل سابيتسر من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد

- عز الدين أوناحي من أنجيه إلى مارسيليا

- ووت فيجورست من بشكتاش إلى مانشستر يونايتد

- هيكتور بيليرين من برشلونة إلى سبورتنج لشبونة

- بيدرو بورو من سبورتنج لشبونة إلى توتنهام

- مات دوهرتي من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد

- نونو موديكي من أيندهوفن إلى تشيلسي

-أرنوت دنجوما من فياريال إلى توتنهام

- وستون مايكيني من يوفنتوس إلى ليدز يونايتد