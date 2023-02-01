الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرت لـ24 ساعة.. طوارئ بالغربية لمواجهة موجة الطقس السيئ

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

تعرضت محافظة الغربية منذ أمس الثلاثاء، لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واستمرت موجة التقلبات الجوية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث شهدت أغلب المدن تساقطًا للأمطار الخفيفة مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.

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وتجمعت السحب الكثيفة والغيوم فى سماء المحافظة والتى تنذر بهطول أمطار غزيرة، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية للتعامل مع موجة الطقس السيئ تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

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ووجه محافظ الغربية برفع حالة الطوارئ على مدار الساعة وإلغاء الإجازات بغرفة الأزمات وغرف العمليات لتلقى البلاغات والتعامل معها فورًا.

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وأصدر طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليمات لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة، والعمل علي تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا.

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ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع المحافظة، وأعلنت محافظة الغربية عن رفع حالة الطوارئ القصوى، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب سوء حالة الطقس المتوقع حدوثها وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد، وحدوث تقلبات جوية وعدم استقرار وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.

الأجهزة التنفيذية الأرصاد الجوية طقس بارد وأمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم أبرز ملامح الطقس بالغربية استعدادات مكثفة المياة والصرف الصحي النقل والمواصلات أنخفاض شديد في درجات الحرارة انخفاض في درجات امطار غزيرة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

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