الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بالرغم من الطقس السيئ.. انتشار لعبة «الإسكيت» في معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

بالتزامن مع اليوم السابع لمعرض الكتاب وبالرغم من الطقس السيئ، إلا أن الطلاب والشباب يستمتعون بالمساحات الفارغة في أرض المعرض ويلعبون لعبة الإسكيت.

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وقالت حبيبة حسام إحدى الطالبات التي تلعب الإسكيت، إن المساحة في المعرض كبيرة وهذا يتيح لنا الاستمتاع باللعبة.

وأضافت أنها سعيدة بانتشار لعبة الإسكيت في المعرض هذا العام.

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https://youtu.be/YddAKLitnO0

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

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شخصية العام في معرض الكتاب في معرض القاهرة للكتاب فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 كز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية

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