محافظ كفر الشيخ يسلم 19 «تروسيكل» للأسر الأكثر احتياجًا

سلَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 19 تروسيكل مجانًا لـ 19 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من جميع مراكز المحافظة، من خلال مبادرة "رزق حلال"، لمؤسسة "صنّاع الحياة" بكفر الشيخ، بحديقة صنعاء.

وجاء ذلك بتنسيق وحضور هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الاحزاب، والسياسيين، وحضور الدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، بديوان عام المحافظة، والدكتور أحمد مخيمر، مدير مكتب مؤسسة صناع الحياة مصر بكفر الشيخ، وعدد من المتطوعين بالمؤسسة.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، الأسر على إتاحة فرصة عمل لرب الأسرة من خلال توفير التروسيكلات مجانًا، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية لمؤسسة صناع الحياة مصر بكفر الشيخ.