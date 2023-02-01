الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يسلم 19 «تروسيكل» للأسر الأكثر احتياجًا

كفر الشيخ
كفر الشيخ

سلَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، 19 تروسيكل مجانًا لـ 19 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من جميع مراكز المحافظة، من خلال مبادرة "رزق حلال"، لمؤسسة "صنّاع الحياة" بكفر الشيخ، بحديقة صنعاء.

وجاء ذلك بتنسيق وحضور هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الاحزاب، والسياسيين، وحضور الدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، بديوان عام المحافظة، والدكتور أحمد مخيمر، مدير مكتب مؤسسة صناع الحياة مصر بكفر الشيخ، وعدد من المتطوعين بالمؤسسة.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، الأسر على إتاحة فرصة عمل لرب الأسرة من خلال توفير التروسيكلات مجانًا، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية لمؤسسة صناع الحياة مصر بكفر الشيخ.

تروسيكل التضامن كفر الشيخ الأسر السيسي

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