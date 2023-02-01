نقل مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري لبرج العرب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الموافق 10 فبراير، في تمام السادسة مساءً، المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي.



وعلم "الدستور" إن تم نقل مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، إلى ملعب برج العرب، بسبب انشغال استاد القاهرة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته،اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير الجاري في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الونش يعود للقاهرة اليوم بعد إنهاء المرحلة الثانية من التأهيل بقطر

غادر محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قطر صباح اليوم الأربعاء، من أجل العودة إلى القاهرة بعد انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي خضع له بعد إجراء العملية جراحية في انجلترا بعدما تعرض لإصابة بقطع في وتر الخلفية، خلال مباراة سموحة بالجولة الافتتاحية للدوري الممتاز الجاري، وفاز بها الأبيض بهدفي

ومن المقرر أن يبدأ الونش مرحلة جديدة من التأهيل في مصر تحت إشراف الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور محمد أسامة، للزمالك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الزمالك يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة فاركو

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته،اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير الجاري في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على فيوتشر في المباراة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.